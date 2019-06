Duda przed spotkaniem z Trumpem: Coś, o czym marzył Lech Kaczyński, staje się rzeczywistością

Prezydent podkreślił, że przedmiotem rozmowy będzie nie tylko bezpieczeństwo militarne, lecz także energetyczne oraz współpraca na innych polach. - Mam nadzieję, że porozumienia otworzą nowy rozdział we współpracy [z USA - przyp. red.]. Andrzej Duda dodał, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce była marzeniem Lecha Kaczyńskiego. - Coś, o czym marzył Lech Kaczyński, staje się rzeczywistością - powiedział prezydent.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Duda przekonywał, że negocjacje trwały długo, ponieważ "obie strony traktują porozumienie poważnie i zamierzają je zrealizować". Pytany o to, czy Polska osiągnęła w negocjacjach to, co zakładała, prezydent stwierdził, że "wynegocjowaliśmy dobrze". "Zakładam, że to jest po prostu początek" - dodał Duda.

Andrzej Duda w Białym Domu

Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser Duda przylecieli do Waszyngtonie. Polska para prezydencka spędzi w Białym Domu wiele godzin, podczas których przewidziano rozmowy w Gabinecie Owalnym, podpisanie wspólnej deklaracji oraz przyjęcie z udziałem polskich i amerykańskich gości.

W południe czasu lokalnego, czyli o 18:00 czasu polskiego, prezydent Duda z małżonką podjadą limuzyną pod południowe wejście do Białego Domu, gdzie zostaną przywitani przez Donalda i Melanię Trump. Następnie przejdą do najsłynniejszego pokoju w Białym Domu, czyli Gabinetu Owalnego. Tam prezydenci wygłoszą oświadczenia i być może odpowiedzą na pytania dziennikarzy. Spotkanie w Gabinecie Owalnym zorganizowano w formule 2+2. Później obie delegacje obu krajów wezmą udział w roboczym lunchu. Pierwsze damy zjedzą posiłek osobno.

Kolejnym punktem programu będzie podpisanie wynegocjowanych porozumień, które odbędzie się w Pokoju Dyplomatycznym, ze słynnymi historycznymi tapetami przedstawiającymi panoramy Ameryki. Następnie prezydenci wezmą udział w konferencji prasowej w położonym w zachodnim skrzydle Białego Domu Ogrodzie Różanym. Ostatnim punktem wizyty polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu będzie polsko-amerykańskie przyjęcie wydane przez prezydenta Trumpa. Wezmą w nim udział politycy, dyplomaci, członkowie Kongresu, szefowie amerykańskich firm inwestujących w Polsce, a także goście ambasady RP w Waszyngtonie.