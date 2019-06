Duda i Trump zaakceptowali porozumienie. Media: Co najmniej o tysiąc żołnierzy więcej w Polsce

- Obaj prezydenci zaakceptowali wynegocjowany tekst porozumienia dotyczącego zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przygotowujemy się już teraz do podpisania tego dokumentu i przyjęcia go przez prezydentów podczas wizyty prezydenta Dudy - powiedział na kilka godzin przed spotkaniem z Donaldem Trumpem Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

Wizyta Dudy w USA. Prezydenci zaakceptowali porozumienie

Jak dodał, równolegle do porozumienia w sprawie amerykańskich żołnierzy podpisane zostaną inne umowy, dotyczące m.in. kwestii energetyki i współpracy "w zakresie spraw wewnętrznych". - Wszystkie szczegóły ogłoszone zostaną w Białym Domu - powiedział Szczerski. Negocjacje dotyczyły też kwestii powiązanych z ruchem bezwizowym dla Polski.

Konkretów na temat porozumienia wciąż nie znamy. Amerykańskie media, m.in. portal defenseone.com, podają, że w ramach umowy w Polsce pojawią się kolejni amerykańscy żołnierze. Będzie ich od jednego do czterech tysięcy. Portal informuje, że żołnierze będą mieli jednak obowiązki logistyczne, a nie bojowe.

- Będzie wzrost liczby żołnierzy, ale co ważniejsze, nowe możliwości dla amerykańskich wdrożeń. Najważniejsze jest jednak to, że poczynimy postępy w zakresie tymczasowej obecności żołnierzy - przekazały portalowi źródła ze strony polskiej.

Czy porozumienie zakłada utworzenie w Polsce stałej bazy? Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta poinformował w środę, że nie będzie to baza przypominająca tę w Ramstein. - Na pewno będą inwestycje infrastrukturalne i zwiększenie wojsk amerykańskich. To trzeba w tym kontekście rozpatrywać. (...). To będzie hybryda, bardziej nowoczesna. Takich baz, jak budowano przed 50 laty, już się nie buduje - stwierdził prezydencki minister.

Specjalista NATO: Fort Trump nie powstanie

Alexander Vershbow, członek Rady Północnoatlantyckiej, były ambasador USA w Rosji i były zastępca sekretarza generalnego NATO, przewiduje na łamach atlanticcouncil.org, że "Fort Trump" jako stała baza wojsk USA w Polsce raczej nie powstaje. - Punktem kulminacyjnym spotkania Trump-Duda będzie prawdopodobnie porozumienie w sprawie szeregu ulepszeń obecności wojskowej USA w Polsce, które zwiększą ogólną obecność Amerykanów, obecnie około 4500 żołnierzy, o prawie 1000 osób - powiedział Vershbow. - Stany Zjednoczone zgodzą się raczej na zwiększenie swoich obecnych zdolności w Polsce w celu skrócenia czasu reakcji i poprawy zdolności USA do wzmocnienia wschodniej flanki NATO - dodał.

Nad Białym Domem przelecą F-35

Wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu prawdopodobnie będzie towarzyszyć przelot samolotów F-35. Informację taką podawała telewizja CNN, a nieoficjalnie potwierdzają ją także dyplomaci. Przypomnijmy, że MON planuje kupić 32 sztuki nowoczesnych F-35, jednak nie ma tego w agendzie obecnej wizyty Dudy w USA.

W poniedziałek Mariusz Błaszczak zapoznał się z możliwościami bojowymi myśliwców wielozadaniowych F-35. Szef resortu obrony odwiedził bazę sił powietrznych Eglin na Florydzie, która jest głównym ośrodkiem szkoleniowym dla tych nowoczesnych maszyn. Minister powiedział, że jest pod wrażaniem samolotów F-35. Szef resortu obrony podkreślił, że są one obecnie najlepszymi i najnowocześniejszymi samolotami myśliwskimi. "O kilka poziomów wzrosną zdolności bojowe Wojska Polskiego" - powiedział.

Krzysztof Szczerski odniósł się do informacji o przelocie F-35 nad Białym Domem. - Jesteśmy poinformowani, że prezydent Trump przygotował specjalną niespodziankę. Jeśli byłby to rzeczywiście przelot F-35, to byłby to bardzo duży gest i wyjątek, dlatego że samoloty od czasu 11 września w zasadzie nie latają nad Waszyngtonem - powiedział minister.