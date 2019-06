Tomasz Siemoniak o planowanych zakupach F-35: Dla propagandy poświęca się prawdę i strategię

Polska planuje kupić od USA 32 myśliwce F-35. We wtorek Mariusz Błaszczak zapoznał się z możliwościami bojowymi myśliwców wielozadaniowych F-35. Szef resortu obrony odwiedził bazę sił powietrznych Eglin na Florydzie, która jest głównym ośrodkiem szkoleniowym dla tych nowoczesnych maszyn. Minister wyraził przekonanie, że zakup F-35 znacznie podniesie zdolności polskiego lotnictwa. Daty zakupu myśliwców nie jest znana, Błaszczak stwierdził, że to kwestia "niezbyt wielu lat".

Siemoniak o F-35: Bardziej potrzebny jest system obrony przeciwrakietowej

Tomasz Siemoniak w rozmowie z Gazeta.pl jest jednak sceptyczny co do planów MON. Jak stwierdził w rozmowie z Piotrem Maślakiem, "bardziej potrzebny jest nam nowoczesny system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Patriot". Były szef MON zwrócił też uwagę na ogromne koszty takiej transakcji, które idą w dziesiątki miliardów złotych. Siemoniak zwrócił też uwagę na fakt, że nie wiadomo, czy mamy całe zaplecze niezbędne, by korzystać z tych samolotów.