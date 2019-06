Nie będzie stałej bazy Amerykanów w Polsce? Dera: To będzie hybryda, bardziej nowoczesna

siwywaldi 29 minut temu Oceniono 17 razy 11

To będzie taka nowoczesna "hybryda".

Czyli jak ZAPŁACIMY amerykanom parę miliardów dolców plus za media, to przyjadą. A jak NIE zapłacimy, to będą nas mieli gdzieś...

Słowem, FAKTYCZNIE wstaliśmy z kolan.... :-))