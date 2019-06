Tomasz Siemoniak o listach Markach Falenty: On był narzędziem PiS-u, by odsunąć PO od władzy

wiceherszt pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

Tak. To Falenta razem z Kaczyńskim kazali kumplom pana Siemioniaka łazić do Sowy na biesiadki za służbowe pieniądze i paplać tam różne androny. Ba, nawet sam pewnie nagrywał, przebrany za fotel. Albo lampkę.



Gdyby PO-wcy zamiast urządzać sobie wyżerki i seanse napuszonego kłapania gębą sami dali "ciemnemu ludowi" te nieszczęsne "pińcet", to prezes wszystkich prezesów w tej chwili leżałby pewnie pod kroplówką, po kolejnej miesięcznicy, zaliczonej w 30-stopniowym skwarze.



Więc wszystkie te żale i pretensje to proszę - do lustra, tam są prawdziwi winni waszych porażek. A nie jakiś Falenta. Gdybyście zamiast tylko strzyc coś rzucili, to i 100 Falentów z dyktafonami nic by nie dało, czego dowodzi przykład teflonowego prezesa i jego totumfackich, którym żadna afera niestraszna. Wystarczy, że pogrozi suwerenowi, że jak was znów wybierze, to mu zabierzecie wszystkie te "pińcety", żeby naród tłumnie ruszył do urn.