Nowa wicemarszałek i 16 nowych posłów w Sejmie. Dwa mandaty wciąż nieobjęte - po Halickim i Kruk

Jest tu jakiś prawnik? Co by sie stało w takiej sytuacji. Mamy trzy kampanie wyborcze, czasowo względnie blisko siebie (np nasze Samorządowe, do Europarlamentu, do Parlamentu Krajowego)

Wyobrazcie sobie taki przypadek



Wybory A:

Ze jednej listy kandydują: X, Y. Wygrywa X i obejmuje posadę



Wybory B:

Ze jednej listy kandydują te same osoby: X, Y. Wygrywa Y i obejmuje posadę



Wybory C:

Ze jednej listy kandydują te same osoby: X, Y. Wygrywa X i obejmuje posadę



Co sie teraz stanie. Ponieważ w wyborach C osoba X objęla posadę, to musi zwolnić posadę, która otrzymała po wyborach A. W związku s tym zamiast niego posadę A obejmuje Y. Wiąże się to z koniecznością oddania mandatu otrzymanego w wyborach B. Skutkiem tego zwolniony mandat B otrzymuje kandydat X. Aby jednak objąć tą posadę, musi zrezygnować z mandatu C, który dopiero co wywalczył. Ale jak z niego zrezygunuje, to otrzyma to Y.... itd itp.



Jakby tam dodać jeszcze jakiegoś "kandydata Z", byloby jeszcze ciekawiej



Czy prawo zezwala na taki łancuszek?

Ile odpraw dostaną X i Y?