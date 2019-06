PiS ma już plan na wybory do parlamentu. Postawi m.in. na kobiety w średnim wieku

Jesienne wybory parlamentarne coraz bliżej, więc w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia o tym, jakie plany na walkę o Sejm mają poszczególne partie. "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do map wyborczych, które szykuje Prawo i Sprawiedliwość, zarówno na wybory do Sejmu, jak i Senatu.

Oficjalnie PiS ma zapoczątkować kampanię 4-5 lipca, podczas kongresu, ale wciąż trwają analizy zwycięstwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednak partia rządząca i jej analitycy nie pomijają poprzednich batalii - samorządowej z 2018 czy parlamentarnych z 2015 roku.

"DGP" podkreśla, że na takich mapach można zobaczyć, że PiS zwiększyło poparcie w aż 377 powiatach, gdy straciło w zaledwie trzech: Warszawie, Gdańsku i Sopocie. Na tym nie koniec - z analiz wynika, że PiS może poprawić wynik z wyborów do PE i na mapach są one jasno określone.

Wybory parlamentarne. PiS stawia na "dwa pasy" i kobiety w średnim wieku

Są to "dwa strategiczne pasy": jeden to zachód Polski z południa na północ, a drugi "orientacyjnie" przebiega wokół autostrady A1. Wskazano też "problematyczne" okręgi, w których kandydaci PiS mogą stracić mandaty.

To analiza geograficzna, ale jest też taka, która określa grupy wyborców, do których warto trafić. "Dziennik Gazeta Prawna" wylicza, że są to m.in. kobiety w średnim wieku, a także młodzi. Ta pierwsza grupa to potencjalny elektorat Koalicji Europejskiej, stąd też chęć jego odbicia, z kolei młodych PiS próbuje "wyciągnąć" z objęć partii wchodzących w skład Konfederacji.