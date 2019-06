Mateusz Morawiecki i Aleksandra Dulkiewicz spotkają się "na kawie". To pokłosie ich konfrontacji w Gdańsku

Podczas gdańskiego święta Wolności i Solidarności miał miejsce niecodzienny epizod pomiędzy Aleksandrą Dulkiewicz i Mateuszem Morawieckim. 3 czerwca prezydent Gdańska chciała powitać przebywającego tego dnia w Gdańsku premiera i zaprosić go do rozmowy przy okrągłym stole.

Morawiecki kontra Dulkiewicz

Kiedy Dulkiewicz wyszła naprzeciwko premierowi, który przechodził z pl. Solidarności do Sali BHP na zorganizowaną przez NSZZ „S” konferencję naukową pt. „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny” doszło miedzy nimi do krótkiej wymiany zdań.

- Dzień dobry panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku, dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności, zapraszam do Okrągłego Stołu - powiedziała Dulkiewicz do premiera. - Dziękujemy, mamy tutaj w sali BHP wspaniałą uroczystość dzisiaj - odpowiedział Morawiecki i przeszedł w otoczeniu towarzyszących mu osób do Sali BHP Stoczni Gdańskiej ignorując prezydent Gdańska.

Aroganckie zachowanie Morawieckiego skrytykowane zostało przez polityków i publicystów. Szef rządu zachowanie Dulkiewicz określił "happeningiem", ale jednocześnie zaprosił ją na kawę w kancelarii:

- Ja bardzo serdecznie zapraszam panią prezydent na kawę do kancelarii, do mnie. Proponowałbym tylko, żeby nie brała ze sobą kamer, żeby ta rozmowa była taka bardzo poważna - podkreślił premier Morawiecki.

Premier i prezydent Gdańska spotkają się w Warszawie

Dulkiewicz zaproszenie przyjęła. - Przyjęłam zaproszenie od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Widzimy się we wtorek! Dziękuję i cieszę się na rozmowę, bo mamy ważne sprawy dla Gdańska i Polski - napisała na Twitterze.

Do spotkania dojdzie we wtorek o 13.30. Jak poinformowała prezydent do Warszawy wyruszyła jeszcze przed południem.