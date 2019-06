"Homo to zboczenie - homo to wstęp do pedofilii". Po tych słowach Twitter zablokował konto Kai Godek.

"Z okazji Parady Równości kilka oczywistości, żebyśmy nie dali się zwariować: - homo to zboczenie - homo to wstęp do pedofilii - płcie są dwie: żeńska i męska, są to cechy biologicznie wrodzone i niezmienne - w Polsce każdy może wziąć ślub z kimś płci przeciwnej - mamy równość. Stop dewiacji" - tak brzmiał twitterowy komunikat Godek z okazji warszawskiej Parady Równości.

Kaja Godek: zakres swobody wypowiedzi kurczy się

Z powodu wpisu konto członkini zarządu Fundacji Życie i Rodzina zostało zablokowane na 12 godzin. Według komunikatu Twittera blokada spowodowana była "naruszeniem zakazu dotyczącego promowania nienawiści".

- Dzień dobry, dzień dobry, tak jak myślałam zapasowe konto się przydało. Napisałam parę słów prawdy, tweet bardzo dobrze się rozszedł, więc Twitter zablokował mi konto - napisała "Kaja Godek zapasowa" w reakcji na decyzję serwisu społecznościowego.

W rozmowie z "polsatnews.pl" działaczka pro-life stwierdziła, że "nie można już na Twitterze pisać prawdy".

- Jeśli chodzi o zakres swobody wypowiedzi, to on się notorycznie kurczy. Jest obowiązująca doktryna, a kto mówi inaczej, jest pozywany do sądu, blokowany, wyrzucany z mediów społecznościowych - oceniła kandydatka Konfederacji do europarlamentu.

Godek dodała, że rozważa podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.