Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, kto zastąpił Beatę Mazurek na stanowisku rzecznika PiS

Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński przekazał, że nową rzeczniczką PiS została Anita Czerwińska, od 10 lat związana z partią. W 2006 roku Czerwińska była szefową warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej", była również zaangażowana w organizację rocznic i miesięcznic katastrofy smoleńskiej - informuje portal wirtualnemedia.pl.

REKLAMA

- Jesteśmy do Państwa dyspozycji, liczymy na Państwa współpracę - powiedziała.

Zastępcą Anity Czerwińskiej będzie Radosław Fogiel, asystent Jarosława Kaczyńskiego, wieloletni działacz partii, a także radny w województwie mazowieckim.

Na Twitterze działa już oficjalny profil "Rzecznik PiS".

Jarosław Kaczyński: W żadnym wypadku nie wprowadzimy podatku katastralnego

Prezes PiS na konferencji odniósł się również krótko do kwestii podatku katastralnego i rzekomych pomysłów jego wprowadzenia.

- W polskich warunkach doprowadziłby on do wywłaszczenia z wszelkiego w rodzaju własności odnoszącej się do nieruchomości ogromnej części Polaków. Gdyby wprowadzić ten podatek, nastąpiłby spadek wartości i przejęcie własności przez pewną grupę społeczną, a także być może elementy zewnętrzne - stwierdził Jarosław Kaczyński. - To jest całkowicie nie do przyjęcia i chcemy zapewnić, że my w żadnym wypadku tego podatku nie wprowadzimy - podkreślił.

Jak pisze Informacyjna Agencja Radiowa, w ubiegłym tygodniu przedstawiciele części samorządów ogłosili w Gdańsku 21 postulatów dotyczących decentralizacji. Jest wśród nich powołanie Izby Samorządowej zamiast Senatu, likwidacja urzędu wojewody oraz zwiększenie nakładów na edukację. W punkcie dwunastym 21-punktowej deklaracji znalazła się propozycja, by samorządy miały samodzielność w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej. Według tygodnika "Sieci", autorzy deklaracji chcą, by głównym źródłem dochodów własnych samorządu byłby podatek od nieruchomości ściśle powiązany z jej wartością rynkową, a nie powierzchnią.