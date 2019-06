Za kilka dni premiera książki o aferze podsłuchowej. "Falenta nie był najważniejszym elementem"

chi-neng godzinę temu Oceniono 12 razy 12

"Najwazniejsza osoba" jest oczywiscie ZLECENIOZNAWCA, ktorym jest nam wszystkim znany, jako ZWYKLY POSEL, ktoremu to zlecenie dalo instrument, majacy pomoc mu w obaleniu i przejeciu wladzy: Oczywsicie z rownoleglym praniem mozgow czesci rodzin ofiar katastrofy samolotowej, do ktorej sam, wraz z bratem i ich przydupasami doprowadzili, praniem mozgow wlasnego elektoratu i czesci spoleczenstwa, urojonym zamachem/ morderstwem smolenskim, jak to ON I SZALONY ANTEK Z ZESPOLAMI KRETYNOW POZUJACYCH NA NAUKOWCOW, OKRESLILI I POSTANOWILI.