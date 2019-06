Prof. Antoni Dudek w Gazeta.pl: PiS stał się najpotężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej

def11 2 godziny temu Oceniono 22 razy 6

"...że jak kiedyś się w Polsce pojawią rzeczywiście prawdziwe tendencje autorytarne, to nikt już nie będzie opozycji słuchał w tej sprawie .."



Panie profesorze Dudek, od profesora można by wymagać więcej.

Łamanie konstytucji, upadek urzędu prezydenta, głowy państwa, zrobienie wydmuszek z instytucji stojących na straży demokracji i państwa prawa jak TK, parlament czy KRS i

podporządkowanie ich rządzącej partii, a w zasadzie nieumocowanemu w konstytucji jednemu człowiekowi, przejęcie prokuratury i części sądów, zawłaszczenie na potrzeby propagandy mediów publicznych, wykorzystywanie państwowej policji do zwalczania opozycji to jeszcze nie "tendencje autorytarne" ?!

Poczeka pan na fałszowanie wyborów, zamykanie do więzień i krew na ulicach by krytykować ?!