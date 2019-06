Barbara Nowacka: 'Spór wokół Parady Równości jest sztucznie pompowany przez PiS'

stara_ale_jara godzinę temu Oceniono 23 razy 1

Trzeba wyraźnie to powiedzieć. Ktoś musi to wreszcie zrobić. Geje/lesbijki NIE SĄ przedmiotem dyskryminacji, co usiłuje się tłumowi wmawiać. Znam gejów- silnych samców, którzy w okresie dojrzewania mieli pozycję w grupie równieśniczej i dziś jako dorośli nie mają traum związanych z nękaniem z powodu innej orientacji!. POWTARZAM DO ZNUDZENIA: proszę PRZESTAĆ manipulować opinią publiczną. Orientacja nie jest pierwotna przyczyną odrzucenia przez środowisko w którym gej/lesbijka żyje. Jest nią zazwyczaj słaba konstrukcja psychiczna, co NIE JEST charakterystyczne tylko dla LGBT, bo zdarzają się takie jednostki wśród heteroseksualnych i nie można mówić tutaj o grupach szczególnie dotkniętych ostracyzmem!!!!! Czymś ohydnym jest granie swoją orientacja po to, by wyłudzić od ludzi pobłażliwość, lepsze traktowanie, innymi słowy by usunąć te bariery, z którymi normalny człowiek MUSI się zmagać by pozycję w grupie, potem w społeczeństwie zbudować. NIE i JESZCZE RAZ NIE przywilejom dla LGBT- nikomu oni nie przeszkadzają, ale próbują wmówić coś wręcz przeciwnego. To jest po prostu nieuczciwe ślizganie się i walka o przywileje. Słaby psychicznie, obojętnie czy hetero, czy homo, ma w życiu pod górę i tyle. Taka prawda. No ale to już przebiegłość robić z innej orientacji cnotę, by mieć z górki. Przebiegłość, zuchwałość. I zwykła niesprawiedliwość wobec zwykłej większości. AMEN.