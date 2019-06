Sondaż prezydencki. Ponad 10 procent przewagi Andrzeja Dudy nad Donaldem Tuskiem

pszczolkaprezesa 2 godziny temu Oceniono 16 razy 10

Bo on tak pięknie klęczy na każdej mszy, na każdym nabożeństwie i jest zawsze wierny Prezesowi i zawsze wynosi dobro Partii nad dobro Polski - jak na niego sóweren ma nie głosować.

I co chłop z tego ma? Tyle co na nartach pojeździ se, trochę pozwiedza świat za darmoszkę, ale przecież nawet nie ma tam all inclusive bo jakby zdrowo popił to lewaki by wyły i donosiły do tego gniazda Lewactwa, bijo i tych cyklistów w Brukseli!