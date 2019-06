Ryszard Petru o sprawie Falenty: Sugeruje, że politycy PiS-u namawiali go do nagrywania. To szantaż

chi-neng godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Jedno jest pewne, ze ten, tak usluzny i pomocny wtedy Falenta, po zrealizowaniu zapotrzebowania zleceniodawcy bossa mafii smolenskiej JK i jego calej bandy, dopiero teraz zrozumial, ze TA USLUGA BEDZIE NIEBAWEM WYNAGRODZONA KOSZTEM JEGO ZYCIA.

Naiwniak!

W tym swoim zagubieniu i strachu, zwraca sie TERAZ do prawej reki bossa mafii wolskiej; niejakiego Dudy.

A raczej lewej reka...

Bo prawa jest PG gangster sprawiedliwy z cala armia Kuchcinskich i innych bandziorow spod ciemnej gwiazdy.

Jak bardzo naiwnym i glupim trzeba byc, by zaufac sitwie Kaczynskich i ich bandytom kato-bolszewickim?!

Bandytom kato-bolszewckim, bowiem paraja sie propaganda i metodami komuno-bolszewickimi i prowadze Polske nie tylko do epoki kamienia lupanego, ale i w lapy Rosji, ponownie.

Bandytom komuno-bolszewickim, takze z MYSLA O MORDOWANIU WLASNEJ OJCZYZNY, BO TO WLASNIE CZYNIA, WG MNIE, obserwujacej to co sie dzieje w kraju od 2010; od katastrofy SAMOLOTOWEJ, do ktorej sami doprowadzili.



Jako obesrwatora z dystanstu, wolnego i przestegajacego prawa czlowieka, nigdy tej sekty / mafii nie traktowalam i nie beda trakatowala jako politykow. A jeszcze mniej jako wladze panstwa.

Z tej prostej przyczyny, ze zaden z nich nie jest politykiem, tylko gangsterem, prymitywnym nieukiem, tlumokiem bez najmniejszych kwalifikacji politycznych czy innych.

Cwokiem, zacofanym, opetanym zadza mamony, kariery przekupionym przez ”morde zdradziecka i kanalie”, cytujac tego, ktory ich kupil do konca zycia, za cene przyszlosci wladnych dzieci i przyszlych pokolen, przyszloci panstwa.



W moich oczach, kazdy z nich jest przestepca! Kazdy z nich powinien ponosic kare dozywocia za zdrade stanu!

Za to co czynia z wlasnym panstwem od przejecia wladzy.

Ale takze za to, co ucznili z katastrofy samolotowej, do ktorej sami doprowadzili.

Katastrofa samolotowa stala sie instrumentem politycznym, ktora im posluzla do obalania i przejecia wladzy, poprzez totalne zmanipulowanie czesci rodzin ofiar tej katastrofy, a potem przez lata, calego spoleczenstwa.

Katastrofy, ktora stala sie nad wyraz dobrze prosperujacym przemyslem smolenskim i pomnikarkim dzisiejszych ‘elit’, czyli mafii bossa wolskiego i jego gangasterskich wybrankow.



To samo co Falente, czeka niebawem was wszystkich

To bedzie ostateczna faza realizowanie celow Kaczynskiego, ktory zanim opusci ten padol ziemski. chce pic i zachlysnac sie slodycza zemsty na Was wszystkich.

Dziekujac Wam za wybranie go na dyktatora Polski, co mu dalo szanse na zemszczenie sie na was, jako bylej opozycji, ZA JEGO I JEGO BRATA PORAZKI POLITYCZNE.



To realizacja tego ostatniego celu podziekuje on Wam osobiscie za wybor na wladze panstwa bandy zbirow, zlodzieji, lgarzy, oszustow, parajacych sie biznesem i okradaniem Was wszystkich z godnosci osobistej, z wolnosci, z wiedzy i rozwoju osobistego i z przyszlosci.

Bandy depczacej Konstytucje, Trojwladze, Sadownictwo, wolne media.

Bandy ochraniajacej mafie koscielna i jej przestepstwa pedofilii i okradanie Polski z mamony, z ktora jest w koalicyjnej symbiozie.

Byliscie swiadomi tego wszystkiego i wiedziliscie kim sa.

Wiec chyba jednak wam sie to wszystkim nalezy!

Nie ma dla was ratunku, niestety, bo sami widzicie dokad was prowadza z godziny na godzine!