Wiosna Biedronia chyli się ku upadkowi? Newsweek cytuje działaczy. "Jest syf, bardzo źle", "pajacowanie"

Wiosna może nie przetrwać kolejnych wyborów - to główna teza, która wyłania się z opublikowanego w "Newsweeku" tekstu o partii Roberta Biedronia. Utworzone na początku roku ugrupowanie debiutowało w majowych eurowyborach i zdobyło w nich sześć procent głosów, wprowadzając do Parlamentu Europejskiego trzech posłów jako trzecia siła polityczna. Anonimowi działacze partii podkreślają jednak, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego nastroje w partii są "odwrotnie proporcjonalne do nastroju wodza".

REKLAMA

Wiosna Biedronia nie przetrwa kolejnych wyborów? "Jest syf, bardzo źle"

"Jest syf. Bardzo źle. Dla większości z nas pytanie brzmi dziś nie co dalej, ale z kim" - twierdzą w rozmowie z Newsweekiem, dodając, że w Wiośnie do końca trwania kampanii liczono na dwucyfrowy wynik, a zdobycie tylko 6 procent głosów sprawiło, że zaraz po wyborach w partii zaczął się "syndrom szczurów uciekających z tonącego statku". Taki pogląd podziela też Wanda Nowicka (startowała z list Wiosny do PE), która jest w tekście cytowana pod nazwiskiem. -To prawda, liczyliśmy na więcej. Trzy zdobyte mandaty do europarlamentu to nie pięć, które wydawały się pewne - mówi, podkreślając jednocześnie, że samo przekroczenie progu powinno być dla Wiosny sukcesem.

Politycy Wiosny w rozmowie z "Newsweekiem" formułują też inne zarzuty pod adresem partii. O samym Biedroniu mówią, że jego hurraoptymizm na konwencji powyborczej był sztuczny i przypominał "pajacowanie". Pojawia się m.in. stwierdzenie, że Wiosna "okazała się projektem towarzysko-rodzinnym" [w wyborach dobre wyniki zdobyli Krzysztof Śmiszek, prywatnie partner życiowy Roberta Biedronia, a także Sylwia Spurek, której życiowym partnerem jest Marcin Anaszewicz, długoletni współpracownik Biedronia i kandydat Wiosny z okręgu kujawsko-pomorskiego - red.]. Przypomniano także, że liderzy Wiosny nie zareagowali dostatecznie mocno, gdy w partii pojawiły się oskarżenia o mobbing.

W tekście pojawiają się też stwierdzenia działaczy partii, że Robert Biedroń - wbrew wcześniejszym zapewnieniom - nie zrzeknie się mandatu europosła i zostanie w Brukseli na pełną kadencję, czyli najbliższe pięć lat. Ta informacja zdążyła się już zdezaktualizować, bo w weekend lider Wiosny ogłosił, że "to fake news", a mandat przyjmie i zrzeknie się go dopiero wtedy, gdy dostanie się do polskiego parlamentu w wyborach jesiennych. Nieaktualna jest również informacja, że Wiosna nie chce zawiązywać koalicji z innymi ugrupowaniami i chce samodzielnie walczyć o miejsce w polskim parlamencie. W ostatnich dniach Biedroń zwołał briefing, na którym zaprosił do współpracy ewentualnych koalicjantów - m.in. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partię Razem i Zielonych.