PiS wygrywa z całą opozycją razem wziętą. Nawet sojusz PO z Biedroniem i PSL by nie pomógł [SONDAŻ]

O wyborach do europarlamentu opozycja chciałaby raczej natychmiast zapomnieć, choć i tak nie widać na razie sygnałów, by "wyciągnęła wnioski" z dotkliwej, wyborczej porażki. Póki co zaczęto robić podchody - kto z kim powinien wejść w koalicję, by pokonać Prawo i Sprawiedliwość.

Tymczasem z najnowszego sondażu wynika, że choćby PO, Nowoczesna, PSL, SLD, Wiosna i Zieloni zjednoczyły się pod jednym sztandarem, to i tak nie pokonają PiS w jesiennych wyborach do Sejmu. To w zasadzie układ z ostatnich wyborów do europarlamentu (Koalicja Europejska), rozszerzony o Wiosnę Roberta Biedronia.

Sondaż: PiS pokonałoby Wiosnę, PO, SLD, PSL razem wzięte

W sondażu Ibris dla "Dziennika Gazety Prawnej", dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl, Prawo i Sprawiedliwość notuje 41,5 proc. głosów, gdy PO, PSL, SLD, Wiosna Nowoczesna i Zieloni mają razem 38,2 proc.

Wynik tej ankiety wskazuje też na kiełkujący w Polsce system dwupartyjny: poza tymi dwoma blokami (PiS to w zasadzie Zjednoczona Prawica, czyli PiS, Porozumienie i Solidarna Polska) żadne inne ugrupowanie nie weszłoby do Sejmu.

Trzecie na podium Kukiz'15 ma zaledwie 3,7 proc. poparcia, pod progiem jest też Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy (3,4 proc.), a także Razem (2,4). Natomiast 10,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź: "Nie wiem / trudno powiedzieć".