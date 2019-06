Czarzasty o rozmowie z Biedroniem: Proponował koalicję. Przyjemnie, że zaczął od SLD

Jeszcze przed sobotnią Paradą Robert Biedroń na konferencji prasowej mówił, że potrzebne jest szersze porozumienie różnych środowisk przed jesiennymi wyborami. - Wiosna chciałaby zaprosić wszystkich: partie polityczne, organizacje pozarządowe, samorządowców, którzy chcieliby budować siłę i przymierze dla przyszłości postępowej Polski - mówił podczas sobotniego briefingu.Wśród ewentualnych "koalicjantów", którzy mogliby współpracować z Wiosną, wymienił m.in. właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także Partię Razem czy Zielonych.

W sobotę po południu Robert Biedroń pojawił się na platformie SLD w czasie Parady Równości. Na zdjęciach widać, że rozmawiał z Włodzimierzem Czarzastym. O czym? Zdradził do w sobotę rano przewodniczący Sojuszu w Polsat News. - To prawda, że Biedroń zaproponował koalicję i pierwszym podmiotem, do którego się zwrócił jest SLD. Mi jest przyjemnie - podkreślił Czarzasty. Na wstępie jednak zastrzegł: - Jestem wierny swojemu słowu, jestem w Koalicji Europejskiej. 7 proc. różnicy w wynikach do europarlamentu, pół roku do wyborów, trzeba walczyć.