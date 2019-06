Parada Równości. Gość na platformie SLD. Robert Biedroń rozmawiał z Włodzimierzem Czarzastym [ZDJĘCIA]

saviour godzinę temu Oceniono 17 razy 3

Biedroń brzydzi się zmęczonego kocura o charyzmie ryzy papieru do ksero - Schetyny, a lansuje się z brzuchatym obleńcem z Grupy Trzymającej Władzę? Czy jest jeszcze lepszy dowód na to, że Biedroń się wypalił? Mówcie co chcecie o PO, ale to nie jest polityczna dziwka jak PSL albo SLD -- sojusz z nimi mógł dać jakieś obiecujące rezultaty. SLD do PO kompletnie nie pasuje.