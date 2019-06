Liroy-Marzec i Jakubiak z nową partią. Kukiz "na nie". "Jakby antyrasista szedł z szefem KKK"

Zawiązał się nowy sojusz w polityce - w ramach Konfederacji powstaje partia Federacja, zrzeszająca Marka Jakubiaka (ex Kukiz'15) i Piotra Liroya-Marca (także w przeszłości w Kukiz'15, aktualnie w Stowarzyszeniu Skuteczni). Obydwaj posłowie należą do sejmowego koła Konfederacji, razem startowali z list Konfederacji KORWiN-Braun-Liroy-Narodowcy w wyborach do PE.

Na konferencji prasowej od razu podkreślono, że porozumienie miało być szersze, a "łamistrajkiem" ogłoszono Pawła Kukiza, lidera Kukiz'15.

Federacja bez Kukiza. Miało pójść o PSL

Maciej Maciejowski, wiceprzewodniczący Skutecznych, powiedział:

Mieliśmy ogłosić plan przystąpienia Pawła Kukiza do partii. Federacja miała nazywać się Jakubiak-Liroy-Kukiz. Uzgodniliśmy podstawę programową tej partii, ale czy Kukiz to podpisze - zobaczymy. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że warunkiem przystąpienia Pawła Kukiza do tego porozumienia, wcześniej wynegocjowanego, jest uwzględnienie w nim PSL-u, co troszeczkę nas zaskoczyło.

Później dodał, że to miało zaskoczyć szefostwo nowo powstałej partii, które uznało, że Kukiz deklaracją o PSL-u, robi "bardzo dziwną rzecz". Również Piotr Liroy-Marzec wspominał, że liczyli na Pawła Kukiza, m.in. dlatego, że "schowali animozje" z Kukiz'15 i chcieli zaprezentować plany wspólnie z Kukizem.

Liroy-Marzec powiedział też, że nie sądzi, by ktoś w Konfederacji pozwolił sobie na to, by iść razem z ludowcami na wybory. - Dzisiejsza sytuacja jest kuriozalna, dziwna, jestem zdumiony - mówił zaś Jakubiak.

Kukiz odpowiada Jakubiakowi i Liroyowi: Nie mam zamiaru być łączony z Korwinem. Schiza

Do sprawy odniósł się też Paweł Kukiz, który zabrał głos na Facebooku. Jak tłumaczył, wcale nie stawiał warunku akcesji PSL, a jedynie przekonywał niedoszłych sojuszników, by poczekali aż "wyjaśni się sytuacja z PSL, SLD, PO i Wiosną".

Warunki "technicznego porozumienia" przedstawione przez Marka Jakubiaka i Piotra Liroya były absolutnie nie do zaakceptowania.

Nie mam zamiaru - już wielokrotnie mówiłem - być łączony jakimkolwiek "pomostem" z panem Korwinem. Choćbym miał nigdy więcej Sejmu na oczy nie zobaczyć

- napisał Paweł Kukiz. Dodał przy tym:

Nie wyobrażam sobie, jak można połączyć proobywatelskie postulaty przedstawione przez Marka Jakubiaka i Piotra Liroya-Marca z "dupokracją" Korwina??? To tak jakby antyrasista szedł w koalicji z szefem Ku-Klux-Klanu. Schiza.