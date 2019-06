Senator Solidarnej Polski krytykował decentralizację. Działacz PSL: Przecież to wasz program

mark6 pół godziny temu Oceniono 7 razy 7

Trzeba być kretynem aby uważać, że istnieje coś takiego jak " Solidarna Polska" - niezależna od PiSu partia.

SD to pomysł KACZYŃSKIEGO !! Nakazał " zbyszkowi", który wręcz się z tego powodu popłakał, że ma to zorganizować.

Tylko polscy pozbawieni mózgu pismacy mogą wierzyć, że kaczor wybaczyłby " zbyszkowi,jackowi i innym" oderwanie się od " kaczej piersi". Na dodatek solennie im to wynagrodzić.

Założenie SD to dobry pomysł kaczora. Po pierwsze nie wszyscy muszą go lubić, a " zbyszka" owszem. Gdy się zliczy głosy to każdy % się liczy. Po drugie kaczor chciał wyłapać wszystkich tych co po cichu chcą go zdradzić. Na jego intrygę załapała się Pani Wróbel, która z hukiem wyleciała z partii.

Piszę to w kontekście nazwania kogoś senatorem Solidarnej Polski .

" Zbyszek" ZERO razem ze swiją Solidarną Polską nie ma nic do gadania.Musi robić tak jak Prezes zarządzi.

Jeszcze raz podkreślam, że zadziwiająca jest głupota " elyt" ,która tej prostej prawdy nie widzi.