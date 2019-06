PiS planuje międzynarodowe obchody 80-lecia wybuchu II wojny światowej. "Liczymy na to, że Trump będzie w Polsce"

qawsedrftg 13 minut temu Oceniono 2 razy 2

Trzeba się jeszcze bardziej płaszczyć! Żenujące.



Ale powróćmy na chwilę do LGBT+-. Wczoraj histeryczny hejt na radnego z Kraśnika, a okazuje się że nawet najbardziej .Nowocześni nie potrafią objaśnić podstawowych kwestii dżenderowych. Jak wiadomo, jest 58 dżenderów:



abcnews.go.com/blogs/headlines/2014/02/heres-a-list-of-58-gender-options-for-facebook-users/



I tu zaczynają się schody. Cisgender Female kontra Cisgender Woman - czym to się różni? A to?

Gender Fluid

Gender Nonconforming

Gender Questioning

Gender Variant

Genderqueer



Kto tego nie ogarnia, tylko udaje że jest .Nowoczesny.eu, a tak naprawdę wychodzi parafiańszczyzna, ciemnota i zabobon. Coś musimy z tym zrobić! Bez nowoczesnej edukacji nie damy rady...