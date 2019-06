Marek Sawicki mówi o możliwej koalicji PSL i PiS. "To sztuczna wojna. Czas zakopać topory"

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego trwa zamieszanie w opozycji przed kolejną kampanią. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że partia nie wystartuje w jesiennych wyborach do parlamentu z ramienia Koalicji Europejskiej. Tymczasem Grzegorz Schetyna jeszcze w tym tygodniu wyrażał przekonanie, że ludowcy w koalicji pozostaną.

Z kolei Marek Sawicki z PSL w rozmowie na antenie rafia RMF FM mówił, że partia nie odrzuca pomysłu sojuszu z PiS. Powiedział, że w koalicji z Platformą Obywatelską PSL był "tą konserwatywna kotwicą". - Tak również jeśli bylibyśmy, co mówię z dużym znakiem zapytania, w ewentualnej koalicji z PiS-em, to z pewnością też bylibyśmy takimi hamulcowymi, którzy by na łamanie konstytucji nie pozwolili - stwierdził. W środę w Poranku Gazeta.pl Sawicki negatywnie oceniał udział PSL w Koalicji Obywatelskiej, ponieważ partia "została naznaczona stygmatem lewicowości, walki z Kościołem, propagowania nowych obyczajów".

Marek Sawicki: Jest sztuczny podział między Platformą a PiS-em

Sawicki powiedział, że pytał o to prezesa PSL i ten powiedział, że "na tym etapie nie wyobraża sobie koalicji z PiS-em, ale też jej nie wyklucza". Wezwał też do zakończenia walki PO i PiS, ponieważ jest "czas najwyższy", żeby zakończyć "sztuczną wojnę". - Bo to jest sztuczny podział między Platformą a PiS-em. Czas zakopać topory i czas rozpocząć normalną współpracę - powiedział.

Jeszcze przed wyborami atmosfera między PSL a PiS była jednak napięta. - PiS marzy o wymazaniu nas z mapy politycznej Polski, ale to się nie udało i nie uda. Nie daliśmy się złamać, nie daliśmy się pokonać i nie pozwolimy na to także na finiszu tej kadencji Sejmu - zapewnia w wywiadzie dla Gazeta.pl prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.