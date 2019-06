Lubnauer o długach Nowoczesnej: Nie ma innej partii, na której tyle zyskałoby państwo

darius112 przed chwilą 0

Przykład Nowoczesnej to przykład polskiej transformacji i całej III RP. Przychodzi Rychu, zakłada partię, partia nie dostaje dofinansowania przez proste błędy w przelewie. Rychu jako ekonom i menago od Balcerowicza jest ponad to i nie przejmuje się drobiazgami. Partia ma długi (dzięki Rychowi). Rychu wychodzi z partii. Długi w partii zostają. Następnie partia zostanie wkrótce postawiona w stan likwidacji i przejęta przez PO i długi przechodzą na skarb państwa i spłaca je społeczeństwo. Ile prywatyzacji było przeprowadzone w ten sposób, że przychodził d.pek od Balcerowicza którego jedynym zadaniem było sprzedać - czy to bank, czy to zakład. Wiadomo że sprzedać potrafi każdy debil. A szczególnie coś co nie jest jego, tym bardziej że ten bank czy zakład były w dobrym stanie, albo takim że mogły być spokojnie wyprowadzone na prostą.