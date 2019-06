Kaczyński pisze do wyborców i zagrzewa do głosowania jesienią. "Kluczowa sprawa dla pomyślności ojczyzny"

Jarosław Kaczyński wystosował list do sympatyków i wyborców PiS, w którym dziękuje za poparcie w wyborach do PE, i zachęca do głosowania na jego partię w wyborach jesiennych. Podkreśla, że "dla pomyślności ojczyzny" sprawą kluczową jest zwycięstwo PiS, by mieć bezwzględną większość w Sejmie.

