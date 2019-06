Posłanka Joanna Schmidt zmieniła nazwisko. "Rodzice się bardzo cieszą"

Joanna Schmidt, która weszła do Sejmu z list partii Nowoczesna, a dziś należy do koła poselskiego Teraz!, zmieniła nazwisko. Ze swoim byłym już mężem Piotrem Schmidtem rozwiodła się w 2016 roku, ale dopiero po trzech latach od rozstania postanowiła wrócić do panieńskiego nazwiska. Na stronie Sejmu pojawiła się informacja, że posłanka nazywa się Joanna Mihułka.

Joanna Schmidt wróciła do panieńskiego nazwiska Fot. sejm.gov.pl

Joanna Schmidt to Joanna Mihułka. Posłanka wróciła do panieńskiego nazwiska

- Dziewięćdziesiąt procent kobiet wraca do nazwiska panieńskiego dopiero po paru latach. To nie jest pierwsze rzecz po rozwodzie, o której się myśli. Tak jak większość kobiet wróciłam po rozwodzie do panieńskiego. Rodzice się bardzo cieszą - skomentowała posłanka Joanna Mihułka w rozmowie z portalem o2.pl.

Zmiana nazwiska parlamentarzystki nastąpiła niedawno. W oświadczeniu majątkowym, które złożyła 30 kwietnia 2019 roku, widnieje jeszcze nazwisko jej byłego męża.

- Zmiana nastąpiła jakoś na dniach. Na zgłoszenie jest miesiąc, więc musiało to się stać przed kilkoma dniami. Nie pamiętam, kiedy asystent składał dokumenty. Stało się to tydzień, dwa tygodnie temu - skomentowała Joanna Mihułka.

Przypomnijmy, że Joanna Schmidt weszła do Sejmu w 2015 roku. Startowała z list Nowoczesnej w okręgu poznańskim i zdobyła ponad 35 tysięcy głosów. W ubiegłym roku odeszła z partii. Dziś, wraz ze swoim życiowym partnerem Ryszardem Petru, tworzy partię Teraz!