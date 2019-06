Prezenter TVP wyrwał słuchawkę z ucha ochroniarza Dulkiewicz? On mówi jedno, zdjęcia pokazują drugie

Na konferencji podsumowującej Święto Wolności i Solidarności doszło do niecodziennego incydentu. Kiedy Aleksandra Dulkiewicz odmówiła odpowiedzi na zadane przez dziennikarzy pytania, reporter TVP wdał się w szarpaninę z ochroniarzem prezydent Gdańska. Jacek Łęski pytał prezydentkę o to, czy ponownie wzięłaby udział w Marszu Równości. - Przepraszam pana bardzo. Zaprosiłam was na śniadanie - odpowiedziała Dulkiewicz, dając do zrozumienia, że konferencja została zakończona.

Prezydent nie chciała odpowiedzieć i zaczęła odsuwać się od reporterów. Łęski nalegał na uzyskanie odpowiedzi. Kiedy próbował iść za wychodzącą Dulkiewicz, jej ochroniarze oraz pracownicy magistratu zatrzymali go, co doprowadziło do szamotaniny.

Łęski wszystkiemu zaprzecza

Na zdjęciach fotoreporterów widać, że Łęski wyciągnął słuchawkę ochroniarza Aleksandry Dulkiewicz. Szczególnie wyraźnie widać to na zdjęciu Beaty Zawrzel z agencji Reporter. W rozmowie z WP.pl relacjonował:

Nie będziemy pozwalać na nękanie prezydent Dulkiewicz tak jak to było w przypadku prezydenta Adamowicza. Dziennikarze TVP chodzili za nim krok w krok, zadając w kółko te same pytania, nękali i prowokowali do reakcji(...). Dziennikarz usłyszał, że nie będzie odpowiedzi na takie pytanie. Kulturalny człowiek poprzestałby na tym. Mimo to zachowywał się prowokacyjnie. A jak już nie mógł nic zrobić, to wyrwał mi z ucha słuchawkę.

Łęski jednak wszystkiemu zaprzecza. "O żadnej słuchawce nie mam pojęcia" - napisał w odpowiedzi na pytania "Presserwisu". Dodał, że próbował zadać pytanie i został odepchnięty. O tym, że nie dotykał słuchawki Łęski przekonuje też swoich adwersarzy na Twitterze.

"Bzdury niewarte komentarza", "Nie było żadnego wyrywania słuchawki", "Żadnego wyrywania słuchawki nie było. To ja byłem szarpany i wypychany na chama z konferencji prasowej przez przybocznych pani prezydent" - pisze.