Marcin Kierwiński o Donaldzie Tusku: Liczę, że wystartuje w wyborach prezydenckich

prowokator99 13 minut temu Oceniono 3 razy 1

A ja liczę na to, że np. Pani A. Dulkiewicz będzie desygnowana w najbliższych wyborach jako kandydat opozycji na stanowisko premiera RP. To jest ważne, aby opozycja wskazała konkretnego kandydata przed wyborami do Sejmu i żeby to nie był zużyty aparatczyk partyjny. Czas już odejść panie Schetyna, Neuman, Halicki, Kierwiński...itd.