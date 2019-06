PiS rozszerzy programy socjalne? Szydło deklaruje: Nie sądzę. Rząd musi brać pod uwagę budżet

Beata Szydło, była wicepremier i premier, która udaje się do Brukseli, udzieliła wywiadu "Gościowi Niedzielnemu". Podsumowała m.in. swój wynik w wyborach do PE - zebrała ponad 525 tys. głosów. Jak mówiła, początkowo była przekonana, że jej wynik to wynik całej listy Prawa i Sprawiedliwości.

Ważniejszy wątek padł jednak w dalszej części rozmowy - dziennikarz zapytał: "Czy macie na przykład w zanadrzu jakieś nowe transfery socjalne?".

Nie sądzę, abyśmy w tym roku poszerzali pakiet programów społecznych, ponieważ już jest on szeroki. Jesteśmy odpowiedzialnym rządem, więc musimy brać pod uwagę możliwości budżetu

- odparła Beata Szydło, dodając przy tym, że Polacy mają wcale nie kierować się tylko transferami socjalnymi, gdy przychodzi do wyborów. - Im się po prostu za naszych rządów żyje lepiej i godniej - skwitowała.

Szydło tłumaczy, dlaczego PiS nie zaostrza przepisów aborcyjnych

Beata Szydło podkreślała też, że to PiS miało program na wybory do PE, gdy Koalicja Europejska była oderwana od rzeczywistości.

- Próbowała wzniecić wojnę światopoglądową. Z góry zaplanowała atak na Kościół i symbole religijne. (...) Myślę, że czarę goryczy przelała zorganizowana w Gdańsku dzień przed głosowaniem obrzydliwa parada zwolenników LGBT - oceniła Szydło.

Byłej już wicepremier zabrakło jednak trochę konsekwencji w wypowiadaniu się na kwestie światopoglądowe. Gdy jej rozmówca z "Gościa Niedzielnego" wskazał, że przecież kwestie obyczajowe "były jednym z czynników, które doprowadziły do zwycięstwa" PiS, napomknął też o tym, że obóz władzy jak dotąd nie przyjął obywatelskiego projektu zakazującego tzw. aborcji eugenicznej.

Na to wytknięcie, że PiS deklaruje poparcie dla takich propozycji, a tymczasem w praktyce wychodzi inaczej, Beata Szydło odparła:

Okres kampanii wyborczych to nie jest dobry czas, aby zajmować się kwestiami światopoglądowymi. Jeśli są podejmowane, to zwykle w celu polaryzacji, korzyści politycznych, a nie po to, by rozwiązać problem.