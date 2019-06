Kraśnik. Radny z PiS-u wyjaśnił, co oznacza skrót LGBT. 'Lesbijki, geje tam... Bio tam... Coś tam'

Podczas sesji Rady Powiatu w Kraśniku, która odbyła się 29 maja, na wniosek radnego Romana Bijaka z Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono do porządku obrad stanowisko w sprawie powstrzymania "ideologii LGBT".

- W związku z tym, że jest ogromna nagonka na wprowadzenie w Polsce seksualizacji nauczenia dzieci już od najmłodszych lat przez środowiska LGBT oraz próba dyskryminacji rodziców i dzieci, które nie popierają homoseksualnego stylu życia. To co się wydarzyło w Warszawie czy w Gdańsku niech będzie przestrogą dla nas wszystkich. Dlatego proponuję stanowisko w tej sprawie, w celu obrony godności człowieka zgodnie z naszą wiekową kulturą życia społecznego oraz przeciwstawieniu się zjawisku gender - argumentował Bijak, którego słowa cytuje portal krasnik.naszemiasto.pl.

Radny z PiS-u próbował wyjaśnić, co oznacza skrót LGBT. "Lesbijki, geje tam... Bio tam... Coś tam"

Podczas sesji Rady Powiatu Stefan Stachula (radny z Polskiego Stronnictwa Ludowego) poprosił Romana Bijaka, aby wyjaśnił skrót LGBT przed głosowaniem. Odpowiedź radnego z Prawa i Sprawiedliwości stała się powodem do żartów.

- Spróbuję to wyjaśnić. Proszę Państwa... Lejsbijski... Lesbijki, geje tam... Bio tam... Coś tam. Bileseksualni oraz transpłciowi. To są LGBT - powiedział Bijak.

W dalszej części swojej wypowiedzi radny z PiS-u tłumaczył, jakie są standardy WHO dotyczące "seksualizacji dzieci".

Przypomnijmy, że skrót LGBT powstał od angielskich słów Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender i odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych jaki do grupy. Skrót ten powstał w latach 60-tych, ale wszedł do powszechnego użycia w latach 90.

Rady Powiatu w Kraśniku opowiedziała się za przyjęciem stanowiska w sprawie "powstrzymania ideologii LGB". Spośród 21 radnych 16 zagłosowało za, dwóch wstrzymało się od głosu, a jedna osoba nie głosowała. Dwie osoby były tego dnia nieobecne.