Marek Suski zarzuca KOD-owcom 'tworzenie ścieżek zdrowia'. Filiks: No to Suski spotkamy się w sądzie

Marek Suski w wieczornym programie TVP Info "Minęła 9" odniósł się do przemówienia Donalda Tuska podczas obchodów 30-lecia wyborów 4 czerwca. Szef Rady Europejskiej dziękował niedawno strajkującym Polakom, mówił im, że nie powinni być przygnębieni przegranymi wyborami i że zawsze trzeba być gotowym do dialogu. - Jesteście dobrą, pozytywną siłą, to oni są przeciw, wy jesteście za - mówił ze sceny w Gdańsku szef Rady Europejskiej.

KOD chce pozwać Marka Suskiego

Słowa, które kierował na gdańskim Długim Targu Donald Tusk do zgromadzonych nie spodobały się Markowi Suskiemu. Szef gabinetu politycznego Mateusza Morawieckiego krytykował przede wszystkim to, do kogo zwracał się Tusk.

Mówił do ludzi pod sztandarami KOD-u, że to wy jesteście ci dobrzy, uwierzcie w to. A tam wielu ludzi w KOD-zie to są osoby, które służyły obcemu mocarstwu i jeszcze mają przeszłość różnych służb PRL-owskich. Do takich ludzi, którzy tworzyli ścieżki zdrowia, bili robotników i byli po tamtej stronie okrągłego stołu, [Donald Tusk] mówi, że to wy jesteście ci dobrzy i obalcie władzę, sugerując, że jest to władza dyktatorska

- powiedział w TVP Info Marek Suski.

W środę przewodnicząca Komitetu Obrony Demokracji zapowiedziała na Facebooku, że nie puści tych słów płazem. "No to Suski spotkamy się w sądzie" - napisała Magdalena Filiks.

Potwierdza to sekretarz zarządu KOD-u Jarosław Marciniak w rozmowie z WP. Marciniak określił słowa Marka Suskiego jako "oburzające i bulwersujące", ponieważ na wiecu w Gdańsku zebrało się wiele osób, które walczyły o polską niepodległość. Zarzucanie im współpracy z aparatem komunistycznym uważa za "niegodziwe". - Jest to tym bardziej oburzające, że członkami partii pana Suskiego są m.in. panowie Piotrowicz, Kryże, którzy pracowali dla komunistów. (...) Ta obłuda jest znakiem firmowym formacji rządzącej - mówi sekretarz Marciniak.

Dodaje, że Komitet Obrony Demokracji będzie domagał się od Marka Suskiego przeprosin i zadośćuczynienia na rzecz fundacji dobroczynnej.