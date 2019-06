Senator Bonkowski udostępnił przeróbkę zestawiającą Tuska z Hitlerem. "Kliknąłem i poleciało"

Przeróbkę jako pierwszy zamieścił użytkownik Facebooka, następnie Waldemar Bonkowski udostępnił ją na swojej tablicy. Obok siebie są dwa zdjęcie, po lewej czarno-białe zdjęcie Hitlera z zaciśniętymi pięściami, po prawej - Donalda Tuska. Fotografia szefa Rady Europy została zrobiona podczas wiecu, zorganizowanego z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca w Gdańsku. "1939 - 2019. Gdańsk" - czytamy w podpisie do przeróbki.

REKLAMA

Senator Waldemar Bonkowski zamieścił na Facebooku grafikę zestawiającą Donalda Tuska z Hitlerem Waldemar Bonkowski / Facebook

Zestawienie Tuska z Hitlerem na Facebooku senatora Bonkowskiego

Bonkowski obecnie jest senatorem niezrzeszonym, do Izby Wyższej dostał się jednak z listy Prawa i Sprawiedliwości. Do klubu PiS należał do lutego 2018 r., musiał się jednak z nim rozstać. Powód? Działalność w mediach społecznościowych. Senator udostępnił wówczas film stworzony w ramach hitlerowskiej propagandy. Widać na nim, jak żydowska policja, zmuszana przez okupantów, stosuje przemoc wobec swoich rodaków. Całość została wyreżyserowana przez nazistów. Pod wideo umieszczono komentarz: "Jak Żyd Żyda gonił na śmierć". Bonkowski udostępnił tę treść w czasie, gdy między Polską a Izraelem trwał spór o ustawę o IPN.

Wirtualna Polska zapytała polityka o zestawienie Tuska z Hitlerem. - Kliknąłem i poleciało - mówi portalowi Bonkowski. Jak zastrzega, nie był to jego "pomysł czy wykonanie". - Po prostu przelatuje i machinalnie klikam. Widać zbieżność gestów zaciętości. To jest bardzo widoczne i ludzie wykorzystują to w internecie - wyjaśnia.