Jarosław Kaczyński zdradza, co sprawia mu radość. "Wygrane wybory i mruczenie kota"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Krzysztofowi Skowrońskiemu z Radia Wnet. Odniósł się w nim między innymi innymi do wystąpienia Donalda Tuska, który na obchodach 30. rocznicy wyborów czerwcowych powiedział, że Lech Kaczyński był jedną z osób pijących wódkę m.in. z Czesławem Kiszczakiem i Wojciechem Jaruzelskim.

Jarosław Kaczyński o wygranych wyborach: Chciałbym to przeżyć jeszcze raz

Jarosław Kaczyński w udzielonym wywiadzie mówił też wiele o nadchodzących wyborach parlamentarnych. Na pytanie, o co stoczy się "bitwa na jesieni", odparł: - O to, czy w Polsce będzie coraz lepiej, tak jak jest pod naszymi rządami, chociaż oczywiście jeszcze bardzo daleko do tego, co być powinno, czy też w Polsce będzie tak, jak to było przedtem.

Prezes PiS przyznał, że bardzo chciałby kolejny raz przeżyć radość, którą czuł podczas ogłaszania zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach do europarlamentu. Jak dodał, oprócz zwycięskich wyborów, radość sprawia mu też "wiele rzeczy", na przykład... mruczenie kota.

Moment, w którym wychodziłem, żeby ogłosić, że wygraliśmy wybory to był moment wielkiej radości i chciałbym go za parę miesięcy przeżyć jeszcze raz

Poza tym to bardzo wiele różnych rzeczy sprawia mi radość. Począwszy od spraw bardzo ważnych jak wiadomości o polskich sukcesach w różnych dziedzinach, a skończywszy na mruczeniu kota

- mówił Kaczyński w Radiu Wnet.

Jak dodał, jego partia może stanowić się za wzór na arenie międzynarodowej i "niesie sztandar wolności".

- PiS [niesie sztandar wolności - red.] nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Bo, niestety, tej wolności w Europie jest coraz mniej. Zabija ją poprawność polityczna, która zaczyna się już zamieniać w system ograniczeń administracyjnych, a także prawno-karnych - mówił.