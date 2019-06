"Albo PSL ma jaja i kręgosłup, albo się trzęsiemy". Sawicki: W części się z tym zgadzam

jurek4491 pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

PSL działa na korzyść PiS-u , niech wreszcie znikną ze sceny politycznej te : Sawickie , Kłopotki , Pawlaki i im podobni .

Sawicki już od dawna smali cholewki do PiS-u , interesują go tylko KONFITURY.

Elektorat wiejski żyje na koszt państwa :

- do budżetu państwa wpłacają 0,00 zł

- nie płacą podatków

- na służbę zdrowia też

Wyciągają KROCIE z budżetu bo :

- dostają dopłaty do hektara

- do maszyn

- do ziarna siewnego

- do bydła hodowlanego

- do paliwa

Przyjdzie taki czas że BEKNIEMY za to wszyscy .