PSL jednak nie odłączy się od Koalicji Obywatelskiej? Schetyna: Uważam, że koalicja będzie istniała

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego władze PSL poinformowały, że partia wychodzi z Koalicji Europejskiej i nie wystartuje z nią w jesiennych wyborach do parlamentu, bo "za bardzo skręciła w lewo". Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że zbuduje Koalicję Polską z PSL na czele. Później niezadowolenie z przystąpienia PSL do Koalicji Europejskiej wyraził też na radzie krajowej partii Waldemar Pawlak, były szef ugrupowania.

Schetyna o koalicji z PSL-em: Uważam, że będzie istniała

Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w wywiadzie udzielonym "Polityce" przekonuje, że - wbrew wcześniejszym doniesieniom - jego zdaniem ludowcy pozostaną w koalicji z PO do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Kiedy negocjowaliśmy powstanie Koalicji Europejskiej, była identyczna sytuacja, pojawiały się podobne głosy. Uważam, także na podstawie moich rozmów z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że nasza koalicja będzie istniała i na jesienne wybory

- stwierdził Schetyna, dodając, że jego zdaniem "nie ma alternatywy dla zjednoczonej opozycji".

- Gdyby chcieli [PSL- red.] iść całkowicie osobno, mocno utrudniałoby to cel, jakim jest pokonanie PiS i stworzenie rządu, który realizowałby politykę zgodną z polską racją stanu - zaznaczył, podkreślając, że do pokonania Prawa i Sprawiedliwości opozycji potrzebnych jest 7 milionów głosów, które zostaną zdobyte "przez jeden blok, a nie przez kilka".

Schetyna podkreślił również, że wciąż widzi szanse na "dogadanie się" z partią Wiosna Roberta Biedronia, bo jej wyborcy wyznają podobne wartości, co wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Jak dodał, jego partia wyciągnie wnioski z przegranych wyborów do Parlamentu Europejskiego: - Kampania rzeczywiście mogła być lepsza. I będzie. Poziom tego, co szykujemy na jesień, będzie bez porównania wyższy - stwierdził.