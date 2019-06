Jacek Sasin zdradził, czym będzie się zajmował jako wicepremier

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 19 razy 11

Sasin!



Co masz do powiedzenia na temat:

• Wycieczki do Katynia po glosy wyborcze dla niemoty ex-prezydenta?

• Jeszcze bardziej interesuje mnie twoj, Dudy, "wujka Jarka" i Macierewicza udzial osobisty w organizowaniu tej wycieczki?

• Jak sie maja dzisiaj "zamachy trotylowe i inne" ; "morderstwo" smolenskie?

• Jak sie miewa "wrak"?

• Jak sie miewaja wesole wdowki – polityczne milionerki po utracie najblizszych w czasie wycieczki do Katynia

• Ile szalony Antek nadal wyplaca pasozytom pozujacym na expertow?

• Ile wyplaca tym nadal nie zapsokojonym wdowkom politycznym i opetanym parciem na kariere i szklo?

• Ile wy sami kosicie mamony od oligarchy wolskiego za przemysl smolenski i pomnikarski jaki na jego konto rozwineliscie?