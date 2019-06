Ojciec Andrzeja Dudy o partii Wiosna Roberta Biedronia: To powrót do społeczeństwa Sodomy

tomtg123 pół godziny temu Oceniono 20 razy 18

Społeczeństwo Sodomy to PiS - bezwstyd, moralny upadek i zwykłe chamstwo.

Mafia dumna z tego że jest mafią, chamy z chamów szczycące się swoim chamstwem.

To, co u innych bywało wcześniej patologią, u PiSu jest normą i po 4 latach nikogo już nie dziwi kolejne kłamstwo Morawieckiego, kolejny chamski wybryk Pawłowiczowej, kolejne złamanie Konstytucji przez Dudę czy kolejny przekręt finansowy tego czy innego polityka PiS ( Kaczyński, szefa KNF Chrzanowski, nieoddane "nagrody co się należały" ministrów rządu Szydło itd. itp. ).