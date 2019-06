CBA przeszukało mieszkanie asystenta posła Sławomira Nitrasa. Zabrano m.in. komputer polityka

O wejściu służb jako pierwsza poinformowała szczecińska "Gazeta Wyborcza". Potwierdził to na Twitterze Sławomir Nitras. "Do mojego asystenta o 6 rano weszło CBA. Zabrali telefony, komputery, również należące do mnie" - napisał.

CBA przeszukało mieszkanie asystenta Nitrasa. Chodzi o kontakty z funkcjonariuszem więzienia

Sprawa jest związana ze śledztwem przeciwko funkcjonariuszowi służby więziennej z Aresztu Śledczego w Szczecinie, które zapoczątkowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, a następnie przejęła Prokuratura Krajowa. Mężczyzna ten miał przekazywać rodzinie Stanisława Gawłowskiego, podejrzanego m.in. o korupcję, który swego czasu przebywał w areszcie, informacje na temat tego, czego politykowi brakuje w więzieniu. Według prokuratora popełnił w ten sposób przestępstwo z art. 231 Kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3.

Śledztwo wykazało również, że funkcjonariusz więzienia miał próbować skontaktować się z kilkoma politykami, m.in. ze Sławomirem Nitrasem. Próbował do niego dotrzeć właśnie przez jego asystenta. "Do mojego biura przyszedł człowiek, chciał się ze mną spotkać. Obawiałem się prowokacji i nie spotkałem się. Moim zdaniem to tylko pretekst, by nas nękać" - wyjaśnia na Twitterze Sławomir Nitras.

Tomczyk: Zemsta za przekazanie bucików dla Prezesa?

Jak powiedział polityk w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", wśród jego kolegów z PO zaistniało podejrzenie, że działanie CBA może mieć związek z przekazaniem przez niego bucików dziecięcych Jarosławowi Kaczyńskiemu, które miały symbolizować problem pedofilii w Kościele.

Taką możliwość widzi m.in. Cezary Tomczyk. "Zemsta za przekazanie bucików dla Prezesa? Kary nie zadziałały, odebranie pensji nie zadziałało, to 'Państwo PiS' postanowiło użyć bardziej jednoznacznych metod. Czas na służby" - napisał na Twitterze.