Rzeszów. Prezydent z SLD zakazał Marszu Równości. Jest komentarz partii: To niedemokratyczne

obserwator_86 godzinę temu Oceniono 10 razy 4

Tak samo jak twierdziłem, że narodowcy we Wrocławiu czy Warszawie mogą zrobić legalny przemarsz, tak samo uważam tutaj. Argumentacja, że powstało X kontrmanifestacji jest mocno chybiona - takowe zawsze powstają. I znów - mają do tego prawo, o ile nie zakłócają manifestacji, co do której występują w kontrze. Innymi słowy - żadne akcje typu "nie przejdziecie".