Są nowe oświadczenia posłów. Kaczyński pisze o Srebrnej, Schetyna ma mniej oszczędności

Na stronie Sejmu pojawiły się ostatnie w tej kadencji oświadczenia majątkowe posłów. Wymieniają oni przychody za 2018 rok i swój obecny majątek. Przejrzeliśmy dokumenty wysłane przez liderów największych ugrupowań parlamentarnych:

REKLAMA

Jarosław Kaczyński pisze o spółce Srebrna

Lider PiS zarobił w zeszłym roku 140 tys. zł jako poseł (w tym 30 tys. to nieopodatkowana dieta), otrzymał też prawie 80 tys. zł emerytury. W oświadczeniu wymienił oszczędności wysokości 63 tys. zł (w złotówkach). To ok. 44 tys. więcej, niż rok temu. Nie zmienił się stan posiadania nieruchomości Kaczyńskiego - pisze on o 1/3 własności domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych i wartości 1,5 mln zł. Wymienia także kredyt na 118 tys. zł w SKOK-u Stefczyka w trakcie spłaty. Rok temu było to 127 tys. zł.

Najciekawszym nowym punktem w oświadczeniu prezesa PiS jest wzmianka nt. spółki Srebrna, której nie było w poprzednim dokumencie. W miejscu na wymienienie informacji o zarządzaniu działalnością gospodarczą lub byciu pełnomocnikiem takiej działalności pisze: "Posiadałem jednorazowo pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji Instytut Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych wspólników na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Srebrna Sp. z o.o. oraz wykonywania prawa głosu z wszystkich przysługujących wspólnikom udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Posiedzenie to nie odbyło się, pełnomocnictwo zostało odwołane".

Grzegorz Schetyna ma pół miliona oszczędności mniej

Przewodniczący PO zarobił w ubiegłym roku 160 tys. zł jako poseł, a także 12 tys. zł za wynajem nieruchomości przez kilka miesięcy. Ma dużo mniej oszczędności - w poprzednim oświadczeniu wymienił 755 tys. zł, w najnowszym - 240 tys. Posiada (jako współwłasność małżeńską) dom o powierzchni 240 mkw warty 1,2 mln zł oraz 54-metrowe mieszkanie warta 350 tys. zł, a także trzy mniejsze mieszkania (każde po ponad 30 mkw i warte 240 - 275 tys. zł).

Polityk wśród innego mienia o wartości powyżej 10 tys. zł wymienia tylko (tak, jak rok temu) dwa samochody BMW z 2008 i 2017 roku.

Paweł Kukiz ma dom i pół hektara łąki

Paweł Kukiz poza uposażeniem poselskim zarobił w 2018 roku 278 tys. zł z tytułu praw autorskich. Wymienił w oświadczeniu także dochód żony: 58 tys. zł. Lider Kukiz'15 ma odłożone 43 tys. zł (o kilka tysięcy więcej, niż rok temu). Posiada dom o powierzchni 450 mkw i wartości 1,5 mln zł, 36-metrowe mieszkanie (350 tys. zł) oraz ponad pół hektara łąki o wartości 15 tys. zł. Kukiz ma audi Q7 z 2009 roku.

Od ubiegłego roku spłacił kredyt gotówkowy, a do spłaty pozostało mu 330 tys. zł kredytu hipotetycznego.

Władysław Kosiniak-Kamysz posiada działki rolne

Lider PSL w ubiegłym roku poza dochodem tytułu uposażenia i diety poselskiej wymienia 1500 zł ze sprzedaży "udziału wynoszącego 1/3 części w samochodzie osobowym". Zaoszczędzone ma prawie 18 tys. zł, z czego część w funduszu inwestycyjnym.

Jako swoje nieruchomości wymienia mieszkanie o powierzchni 86 mkw (600 tys. zł) i działki rolne - 0,2 ha - warte 26 tys. zł, a także: udział w działce rolnej, udział w działce budowlanej (200 tys. zł) i garaż wart 50 tys. zł. Kosiniak-Kamysz na także volkswagena passata z 2012 roku. W zobowiązaniach pisze o dwóch kredytach na w sumie 50 tys. zł.

Katarzyna Lubnauer

Szefowa Nowoczesnej w oświadczeniu nie wymienia innego przychodu poza dietą i uposażeniem poselskim. Ma za to prawie 190 tys. zł oszczędności i papiery wartościowe: Fundusze inwestycyjne Skarbiec (205 tys. zł), obligacje skarbowe (1,3 mln zł) i certyfikaty inwestycyjne DB (50 tys. zł). Wśród nieruchomości wymienia współwłasność w 180-metrowym domu (830 tys. zł) i 32-metrowym mieszkaniu (190 tys. zł).

Lubnauer ma do spłacenia kredyt we frankach szwajcarskich - pozostało jej 162 tys. franków, równowartość ponad 600 tys. zł. Posłanka posiada także 1/4 udziału w spadku po rodzicach (nie dokonano podziału spadku) - to m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, działka o powierzchni 5 ha, dom letniskowy i akcje PKO BP.