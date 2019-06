Mateusz Morawiecki powołał nowego rzecznika rządu i wiceministrów

mark6 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Wg. polskiej DEBILNEJ Konstytucji Premier nie ma prawa powoływać swoich Ministrów. O tym kto zostanie Premierem i Ministrem decyduje Prezydent.

Tak w każdym razie KRETYNI rozumieją zapisy w Konstytucji mówiące o nominacjach.

To wg. nich Przezyednt " powołuje" rozumiejąc dokonuje WYBORU !

Tak było z tym co odpoczywa na Wawelu, który blokował np. powoływanie ambasadorów bo jak mu się wydawało to on będzie o tym decydował kto będzie ambasadorem a kto nie.

Czyli Mateuszek - Kłamczuszek. Zgodnie z debilną interpretacją Konstytucji to ty nie masz prawa

powoływania np. swoich ministrów.