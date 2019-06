Lech Wałęsa o obchodach 4 czerwca. Czy liczył na obecność Andrzeja Dudy? "Na tych ludzi nie liczę"

raor68 10 minut temu Oceniono 1 raz 1

faceta, który prowadził za sobą miliony, który jest symbolem dla całego świata jak można pokonać bezkrwawo dyktaturę (pewnie, że nie w pojedynkę, gamonie), drugi prawdziwy sukces Polski w XX wieku po bitwie warszawskiej (a może w kilku ostatnich setkach lat i nie wliczajcie na siłę papieża-Polak, bo dla świata to symbol machlojek finansowych, rozpasania obyczajowego w Watykanie i pedofilii w KK), zamieniacie na niechlujnego kurdupla, który spędził ostatnie lata komuny jak nie pisząc z bratem marksistowskie dezyderaty, to znowu jak śmierdzący tchórz pod pierzyną mamusi. Smutne i jak bolesne...A gdy cytujecie Marszałka, to wiedzcie, że o wspaniałym kraju i nieprzystających do jego wielkości ludziach, to było również, proroczo o Was.