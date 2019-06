Agnieszka Holland na obchodach 4 czerwca. "Okazało się, że obecna władza ma inną koncepcję demokracji"

Pani Agnieszko.

To było do przewidzenia.

...

Nie ma znaczenia na jakiej długości i szerokości geograficznej.

Wszyscy o zapędach autorytarnych, stosują tę samą retorykę.

Dlatego tak łatwo ich rozszyfrować.

Wystarczy zerknąć w historię naszej cywilizacji.

Przykre jest to, że w naszej nie tak odległej historii już to przerabialiśmy i teraz znowu są tacy co to łapią się na takie plewy.