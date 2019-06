Zbigniew Janas o wyborach 4 czerwca: Wychodziliśmy z więzień i nagle zostawaliśmy posłami

Zbigniew Janas, opozycjonista PRL-u i od roku 1989 poseł, spędza 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 w Gdańsku. We wtorek mówił Jackowi Gądkowi o tym, co oznaczały wynik wyborów 30 lat temu i co oznacza dziś.

Fot. Gazeta.pl