Andrzej Duda: Patrzę z uśmiechem na to, jak postkomuniści nas pouczają o demokracji

- Patrzę dzisiaj trochę z uśmiechem na to, jak postkomuniści, byli uczestnicy komunistycznego reżimu, pouczają nas, co to znaczy demokracja - mówił podczas obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca prezydent Andrzej Duda.

