Gdańsk. Politycy podpisali "Deklarację wolności i solidarności". Podpisy złożyli m.in. Tusk i Wałęsa

W Gdańsku trwa świętowanie 30-lecia częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Imprezy, koncerty i wiece związane ze Świętem wolności i solidarności odbywają się od 1 do 11 czerwca, ale to właśnie dziś, we wtorek 4 czerwca, jest najważniejszy dzień. Zobacz, jaki jest plan obchodów.

REKLAMA

Gdańsk. Politycy podpisali "Deklaracją wolności i solidarności"

W związku z tym w samo południe przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się ważna uroczystość. Zebrani na niej goście, mieszkańcy Gdańska i turyści odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego", a później zasiedli przy okrągłym stole, aby podpisać się pod "Deklarację wolności i solidarności". Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. Donald Tusk, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Władysław Frasyniuk, prezydenci Warszawy, Gdańska, Sopotu.

Prezydent Dulkiewicz podkreśliła, że deklaracja odwołuje się do Sierpnia 80, ale jest przede wszystkim wyrazem marzenia o lepszej Polsce dziś i jutro. Powiedziała, że wysłuchała wielu opowieści przyjezdnych z całej Polski, którzy skarżą się na zmęczenie temperaturą politycznych kłótni. Pełną treść "Deklaracji wolności i solidarności" można znaleźć tutaj.

- Wielu z nas wolałoby dowiadywać się z wiadomości o narodzinach gdańskiego lwa w zoo, a nie o tym że łamana jest konstytucja. Szukajmy tego, co łączy, nie używajmy słów, które ranią. Suma pojedynczych przemian może uczynić życie lepszym - mówiła prezydent Dulkiewicz.

Lech Wałęsa: Otworzyliśmy szansę dla świata

Podczas spotkania przed gdańskim ECS głos zabrały osoby, które miały swój udział w tworzeniu polskiej wolności i solidarności: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

Cieszmy się, że temu pokoleniu, udała się rzecz nieprawdopodobna, bez wojny atomowej. Otworzyliśmy szansę dla świata i przekazaliśmy zwycięstwo demokracji społeczeństwu. To teraz ono podejmuje decyzje, niech nie rozliczają nas, że coś nie jest dobrze, bo my zrobiliśmy idealnie. Zwycięstwo pełne, etapami, sto procent, daliśmy Polsce i światu

- mówił w ECS w 30. rocznicę wolnych wyborów Lech Wałęsa.

To jednak nie koniec wydarzeń w Gdańsku. Po proklamacji "Deklaracji wolności i solidarności" przyszła pora na wspólne zdjęcie i pokrojenie tortu przygotowanego na 30. rocznicę wyborów 4 czerwca.

Później na Starym Targu w Gdańsku pojawi się Donald Tusk. Przemówienie szefa Rady Europejskiej zaplanowane jest na godz. 17.30. Będą mu towarzyszyć były prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, którzy również zabiorą głos.