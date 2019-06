Rekonstrukcja rządu, czyli jak PiS upiekło kilka pieczeni na jednym ogniu [ANALIZA]

Wniosek nr 1: Idzie młodość

Na Nowogrodzkiej wiedzą, że trzeba inwestować w młodych polityków, którzy w przyszłości będą mogli przydać się partii do kluczowych zadań. Jednocześnie należy, rzecz jasna, pilnować, żeby nie zyskali zbyt dużej popularności. Ale kiedy decydować się na tego rodzaju ryzyko i eksperymenty, jeśli nie po historycznym zwycięstwie w eurowyborach? Dlatego właśnie do rządu weszło dwóch polityków młodej generacji - 43-letni Michał Dworczyk i 28-letni Michał Woś. Pierwszy to szef Kancelarii Premiera; drugi - były wiceminister sprawiedliwości. Obaj zostali ministrami bez teki. Woś najpewniej przejmie obowiązki pozostawione przez Beatę Kempę (pomoc humanitarna). Czym konkretnie w rządzie zajmie się Dworczyk, na razie nie wiadomo.

REKLAMA

Na wspomnianych już dwóch nazwiskach odmładzanie gabinetu premiera Morawieckiego się nie kończy. Jeśli potwierdzą się spekulacje medialne - a jest to już niemal pewne - nowym rzecznikiem rządu zostanie 30-letni Piotr Müller. To prawnik, słupski poseł PiS-u, a także wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Ten potrójny transfer byłby dla rządu istotnym zastrzykiem nowej energii i świeżych pomysłów. W sam raz przed arcyważnymi wyborami parlamentarnymi na jesieni.

Wniosek nr 2: PiS zwiększa kontrolę

Odmładzanie swoją drogą, ale Jarosław Kaczyński słynie z tego, że lubi trzymać rękę na pulsie. Nie inaczej jest i tym razem. Nowym ministrem finansów został Marian Banaś, a szefem MEN - poseł Dariusz Piontkowski. Pierwszy - jak pisał Next.gazeta.pl - wywodzi się z "twardego jądra PiS-u", natomiast drugi swoją przygodę z polityką zaczynał w Porozumieniu Centrum, czyli pierwszej partii braci Kaczyńskich. Nowogrodzka zyska dzięki temu lepszą kontrolę nad państwowymi finansami (wszyscy pamiętają zamieszanie z minister Teresą Czerwińską po ogłoszeniu tzw. piątki Kaczyńskiego) i sferą edukacji, która jesienią może przysporzyć PiS-owi wielu problemów (powrót strajku nauczycieli oraz podwójny rocznik w liceach).

Oczami i uszami PiS-u w rządzie będzie z kolei Jacek Sasin, dotychczas przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Sasin słynie z tego, że zawsze zażarcie broni oficjalnej linii partii i jest do bólu lojalny wobec Nowogrodzkiej. Umocowanie go na fotelu wicepremiera pokazuje, że choć Joachim Brudziński wyjeżdża do Brukseli, prezes Kaczyński nadal chce o wszystkim, co dzieje się w rządzie, wiedzieć pierwszy i mieć w każdej sprawie ostatnie słowo.

Wniosek nr 3: Łagodzenie konfliktów i lepsza komunikacja

Zmiany w rządzie pokazują też, że w przededniu krajowej kampanii wyborczej PiS nie zamierza wykonywać fałszywych ruchów. Na niezwykle trudny odcinek w MEN partyjna centrala wysłała swojego zaufanego człowieka - z relatywnie czystą kartą (nie kojarzy się z Anną Zalewską, dzięki czemu wygrał wyścig o jej stanowisko z wiceszefem MEN Maciejem Kopciem) i wiedzą o polskiej oświacie (Piontkowski do tej pory był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży).

Do MSWiA, czyli innego resortu, który w ostatnich kilkunastu miesiącach niemal cały czas był na pierwszej linii politycznego frontu, trafiła z kolei Elżbieta Witek. To posłanka i była rzeczniczka rządu Beaty Szydło. Witek znana jest z dobrej organizacji i umiarkowania, a na cztery i pół miesiąca przed wyborami PiS nie potrzebuje w tym resorcie niczego więcej.

Obozowi władzy na pewno przyda się też doświadczenie minister Witek z czasów pełnienia funkcji rzeczniczki rządu. Dodając do tego Michała Dworczyka i Jacka Sasina, widać, że na decydującym odcinku walki o drugą kadencję "dobra zmiana" stawia na pozytywny PR oraz skuteczną komunikację z wyborcami i mediami.

Wniosek nr 4: Nagroda za trudy

Po kształcie zmian w rządzie widzimy, że docenionych zostało przede wszystkim dwoje polityków. Bezpośrednio - Michał Dworczyk; pośrednio - Beata Szydło. Minister Dworczyk to jedna z najbardziej obiecujących postaci w obozie "dobrej zmiany". Człowiek-orkiestra, który tylko w obecnej kadencji Sejmu był już posłem, wiceszefem MON i szefem Kancelarii Premiera. Co ważniejsze, Dworczyk nie raz i nie dwa udowodnił też partyjnej centrali, że można na nim polegać w stu procentach. To głównie na jego barkach spoczywał ciężar trudnych i ważnych dla PiS-u negocjacji po wyborach samorządowych, które zakończyły się zdobyciem przez partię sejmików śląskiego i dolnośląskiego.

A Szydło? 526 tys. głosów w eurowyborach odbudowało jej pozycję w partii i potwierdziło, że dla PiS-u wciąż jest niezwykle cennym atutem. Polityczne "zlecenie", o którym wielokrotnie mówiła była premier i które miał wydać na nią premier Morawiecki, raczej nie stanowi już problemu. Dowodzi tego nominacja Elżbiety Witek na szefową MSWiA. Nie od dziś wiadomo, że Witek to jedna z najbliższych Szydło osób w PiS-ie.

Wniosek nr 5: "Przykrycie" 4 czerwca i utarcie nosa Tuskowi

Last but not least: rekonstrukcja rządu, o której spekulowano od dobrych dwóch tygodni, nie bez powodu odbyła się właśnie 4 czerwca. Tego samego dnia w Gdańsku mają miejsce najważniejsze wydarzenia w ramach obchodów 30-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów. Samo święto nie byłoby może jeszcze powodem do ustalania na ten dzień rekonstrukcji rządu, ale fakt, że w Gdańsku mają wykuwać się pomysły opozycji na jesienne wybory parlamentarne - już tak. Tym bardziej że na Pomorzu obecny jest śmiertelny wróg PiS-u - Donald Tusk. Poza oficjalnie przewidzianymi spotkaniami, przewodniczący Rady Europejskiej ma w Gdańsku sondować, jakie nastroje panują w opozycji, jakie ma ona plany na jesienne wybory i czy jest w jej szeregach chęć współpracy przy budowie wspólnej listy całej opozycji do Senatu. Z perspektywy PiS-u sprawa wygląda prosto - jeśli za jednym zamachem można zepchnąć w cień nielubiane święto, pokrzyżować szyki opozycji i jeszcze utrzeć nosa Tuskowi, to grzechem byłoby zmarnować taką okazję.