Jacek Sasin nowym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego [Rekonstrukcja rządu]

Jacek Sasin zastąpi Beatę Szydło na funkcji wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dotychczasowa wicepremier otrzymała mandat europosła w Parlamencie Europejskim. Funkcję tę obejmie w lipcu po tym, jak otrzymała największą w skali kraju liczbę głosów - w okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie zdobyła aż 525 811 głosów wyborców.

Jacek Sasin nowym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego

Na stanowisko nowego wicepremiera mianowany dziś został Jacek Sasin. Tym samym straci on swoje dotychczasowe stanowisko szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, na które powołany został w styczniu 2018 roku. W 2011 roku otrzymał mandat posła do Sejmu i utrzymał go w wyborach w 2015 roku. Jako poseł pełnił m.in. funkcję szefa sejmowej komisji finansów.

Wcześniej, w 2004 roku pracował jako dyrektor departamentu w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, później został kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz zastępcą burmistrza warszawskiego Śródmieścia. Był wicewojewodą mazowieckim, a w 2007 roku na kilka miesięcy mianowano go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Po jego odwołaniu pełnił funkcję doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dwa lata później awansował na zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta.