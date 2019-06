Ryszard Bugaj gościem przedpołudniowej rozmowy w Gazeta.pl

sunzi15 17 minut temu Oceniono 6 razy 0

Mamy stan najwyzszego zagrozenia dla Rzeczypospolitej i narodu.

Jestesmy o krok od kato-nazistowskiej DYKTATURY.

Grozi nam relegacja z UNII i trafienie w szpony ZBiRa!



Nastepstwa tego bylyby KATASTROFALNE!

Wobec tego, ze celem wojny ktora, ktora wydal PiS narodowi

jest wladza absolutna i WSZYSTKO co nasze,

co mozna zagarnac majac wladze absolutna,

nie wolno isc na zadne ryzyko,

ktore daloby zloczyncom sfinalizowac ich zbrodnicze plany!



Nie ma innego wyjscia dla Demokratycznej Opozycji,

jak PRZEBIC oferte PiS, prowadzaca do zniewolenia narodu!



Zjednoczona Koalicja Demokratyczna winna isc do wyborow

oferujac spoleczenstwu program ANTY-PiS +

tj. Caly pakiet socjalny PiS plus (+)

+ WOLNOSC, + DEMOKRACJA, +TOLERANCJA,

+bezpieczenstwo + czolowa pozycja w UNII

+wieksze wsparcie ze strony UNII.



W ten sposob zwyciestwo Koalicji Demokratycznej bedzie NIEZAGROZONE,

a ZLOCZYNCY poniosa druzgocaca kleske.



Przyszlosc koalicjantow i ich konstruktywne programy

nie doznaja zadnych uszczerbkow, a wrecz przeciwnie

- w odbudowanej Rzeczypospolitej wszyscy beda mieli szanse rozwoju

i zaoferowania spoleczenstwu tego co maja najlepszego.