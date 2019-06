Rekonstrukcja rządu. Dariusz Piontkowski nowym ministrem edukacji. Anna Zalewska jedzie do Brukseli

Dariusz Piontkowski jest z wykształcenia historykiem. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Humanistycznym filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a następnie rozpoczął pracę jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w stolicy województwa podlaskiego.

Dariusz Piontkowski zostanie nowym ministrem edukacji. Jakie funkcje sprawował wcześniej?

Nowy minister edukacji związał się z polityką w roku 1990, kiedy rozpoczął współpracę z Porozumieniem Centrum. Następnie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1994-2007 zasiadał w w białostockiej radzie miasta, a następnie został radnym sejmiku podlaskiego. W latach 2007-2008 był marszałkiem sejmiku na Podlasiu, jednak w styczniu 2008 odwołano go z funkcji po zmianie układu sił w sejmiku. Już w 2010 roku został radnym województwa po raz kolejny. W tym samym roku był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Białegostoku.

W wyborach samorządowych w 2011 roku otrzymał mandat poselski. Został członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia. Startował także w wyborach do Europarlamentu w 2014 roku, jednak bez powodzenia. W 2015 roku po raz kolejny zdobył mandat posła. W lutym 2019 został przewodniczącym struktur PiS w województwie podlaskim. Był zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji edukacji.

Po rekonstrukcji rządu Dariusz Piontkowski zostanie ministrem edukacji i zastąpi Annę Zalewską, która otrzymała mandat do Parlamentu Europejskiego.

Kontrowersyjny minister edukacji. Mówił o homoseksualnej ideologii i oddawaniu dzieci pedofilom

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", wokół Dariusza Piontkowskiego narosło kilka kontrowersji. W lutym tego roku stanął w obronie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która wiązała ze sobą obronę praw mniejszości seksualnych z promowaniem pedofilii. Przyznał wówczas, że nie czytał wpisów Nowak w social mediach, ale uważa, że "jeśli kurator oświaty próbuje bronić dzieci przed homoseksualną ideologią wprowadzoną do szkół, to powinna to robić dalej". W marcu udzielił z kolei kontrowersyjnej wypowiedzi na antenie TVP Białystok. Mówiąc o Deklaracji LGBT podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, powiedział, że seksualizacja dzieci ma prowadzić do oddawania dzieci pedofilom, a adopcja dzieci przez pary homoseksualne może prowadzić do wychowywania ich "do niestandardowych zachowań seksualnych". Dariusz Piontkowski bronił także żołnierza wyklętego Romualda Rajsa "Burego", którego oddział był odpowiedzialny za dokonanie szeregu zbrodni przeciwko ludności cywilnej, m.in. za mord w Puchałach Starych oraz zbrodnię w Zaleszanach.

- Rozumiem, że mogą być wątpliwości co do niektórych działań „Burego”, ale trudno krytykować w ogóle fakt, że walczył z komunistami. Takie stawianie sprawy jest absurdalne - mówił Dariusz Piontkowski.